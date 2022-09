En délivrant sa première passe décisive avec les Girondins de Bordeaux, sur le but de Davitashvili contre Dijon, Aliou Badji a prouvé que l’on pouvait compter sur lui, même en sortie de banc.

L’attaquant sénégalais, qui a été recruté par le FCGB en provenance d’Amiens cet été, espère atteindre les mêmes chiffres en Ligue 2 que l’an dernier avec son ancienne équipe et pouvoir participer à la remontée de Bordeaux en Ligue 1.

« Je suis quelqu’un qui aime la profondeur, j’ai beaucoup travaillé ça pendant mes passages dans mes autres clubs. J’aime aussi décrocher et participer au jeu. Je suis bon dans les duels aériens et je suis à l’aise avec les deux pieds, je finis du gauche et du droit aussi. Jouer à deux attaquants, ça me plait beaucoup. A chaque fois, je cherche la complémentarité avec l’autre attaquant et c’est difficile à gérer pour les défenseurs […]. Quand j’étais petit, j’étais venu faire des tests au centre de Bordeaux, donc c’est un club que je connais déjà. J’ai décidé de venir car c’est un club historique, je pense qu’on va vite monter en Ligue 1, on est sur la bonne voie. Je l’espère, on croise les doigts ! »

A propos de son passage à Amiens : « Ça fait plaisir pour un attaquant de se voir marquer des buts, j’ai beaucoup aidé mon équipe. Je serai patient ici et j’espère que je pourrai faire plus ou au moins la même chose, ce sont mes objectifs. »

🎙 @AliouBadji97 : "J’ai décidé de venir à Bordeaux car c’est un club historique". 📽 Découvrez l'interview de présentation de notre nouveau numéro 1⃣0⃣ ! 🔵⚪ pic.twitter.com/exNA5Lkb3T — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 20, 2022

avec maLigue2