La Fédération Sénégalaise d’Athletisme (FSA) nourrit des attentes pour le nouveau ministre des Sports. Une piste d’athlétisme à proximité, appui financier et surtout un traitement équitable des fédérations sportives sont les questions de l’heure selon le président de l’instance.

Sara Oualy a fait part de ses attentes pour le nouveau ministre des sports, Yankhoba Diatara. Dans le quotidien L’Observateur du jour, il fait part de son souhait de voir toutes les fédérations sportives être traitées de la même manière. « Tout d’abord, nous souhaitons au nouveau ministre des sports la bienvenue. Le travail ne sera pas facile, surtout que nous allons vers des échéances importantes avec l’athlétisme. Nous nous attendons à ce que le nouveau ministre des Sports soit un ministre pour toutes les fédérations sportives. Quelqu’un qui traitera à égale dignité tous les démembrements sportifs » a-t-il déclaré.

En plus du traitement, un appui matériel et financier demande le président de la FSA. Il n’y a pas de piste d’athlétisme à Dakar, la capitale. Pour se préparer, les athlètes doivent se déplacer jusqu’à Diamniadio. « Nous voudrions qu’il nous dote d’une nouvelle piste d’athlétisme afin que les athlètes puissent s’entraîner convenablement. Le stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio est très loin, un problème de transport se pose. Les athlètes n’auront pas de moyens nécessaires pour se déplacer. Nous attendons aussi une assistance matérielle et financière pour toutes les fédérations. Nous ne pouvons pas faire des performances sans cela ».

Des problèmes qui font que de nos jours, l’athlétisme peine à décrocher une médaille d’or dans les grandes compétitions. Il faudra apporter les solutions et s’investir sur les JOJ 2026 que Dakar va abriter afin d’espérer de bons résultats. Sara Oualy conseille au nouveau ministre de s’y atteler dès maintenant.

« Le ministre doit essayer de prêter une attention particulière, notamment pour ces JO à venir. Il doit s’entretenir avec les fédérations qui sont concernées et leur dire de cibler les tranches d’âges qui doivent y participer afin de les mettre dans des conditions de performance. Peut-être essayer de regrouper les Athlètes dans des camps d’entraînement afin que le travail puisse commencer. Les JO ne doivent pas être pris à la légère. Il faut s’y mettre très tôt pour pouvoir espérer une participation honorable ».

