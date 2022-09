Henri Saivet est revenu sur son retour en France, et particulièrement en Ligue 2, au Pau FC, après avoir connu des clubs comme les Girondins de Bordeaux, Newcastle, et même la sélection du Sénégal.

« C’est toujours le monde pro. Je suis arrivé dans un club qui a été une belle surprise l’an passé. C’est une belle histoire entre Pau et moi. On va tout faire pour se maintenir, sans avoir un gros budget, l’année où il y a 4 descentes. Je suis heureux de rejouer… ».

Car oui, l’ex-bordelais a passé une saison sans jouer. « Oui, là c’est le bonheur. Le terrain, c’est où je me sens le mieux. Jouer, c’est ce que j’aime. C’est ma passion. Je prends du plaisir. Me battre pour mon équipe. Perdre des ballons. J’avais besoin de ça. C’est un métier extraordinaire, on s’en rend encore plus compte après les années Covid. Être sans club pendant un an, c’était très compliqué ».

Lui qui a commencé en professionnel à 17 ans, et qui a aujourd’hui 31 ans (et bientôt 32, en octobre), ne voit pas cette passion s’estomper. « Elle ne m’a jamais trop quitté. Je suis un passionné. Bon, il y a des périodes où je ne dirais pas qu’on en a marre, mais où on a besoin de voir autre chose. Le rythme peut être monotone. Match. Entraînement. Match. Mais on gratte toujours de bons moments ».

Girondins 4ever