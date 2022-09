C’est l’un des néo-Lions convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé, Nicolas Jackson vient de découvrir la tanière.

Il a été appelé pour la première fois à prendre part aux deux prochains matchs amicaux des Lions face à la Bolivie et contre l’Iran. Le sociétaire de Villarreal CF se dit très fier de rejoindre Tanière. « Je suis très content, vraiment. C’est un rêve qui est devenu réalité. Je rends grâce à Dieu. C’est ma première sélection, j’espère que cela va continuer. J’espère apporter ma pierre à l’édifice », a déclaré l’ailier de la formation espagnol, auteur d’un but cette saison en Liga en six rencontres.

Les premiers pas de Nicolas Jackson avec l’équipe nationale du Sénégal. #TanièreDesLions pic.twitter.com/Tst1G2Tnd0 — FSF (@Fsfofficielle) September 19, 2022

