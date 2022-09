L’entraîneur de Villarreal apprécie particulièrement le fond de jeu de son attaquant sénégalais malgré son faible rendement statistique.

Attaquant capable d’évoluer à tous les postes offensifs, un gros avantage déjà pour lui, Nicolas Jackson a été convoqué pour la première fois en Equipe Nationale du Sénégal. Plus qu’un simple footballeur doté d’une grande capacité technique, l’ancien du Casa Sports est perçu, à long terme, comme un joueur offensif complet par les fins observateurs, surtout ceux de Villarreal, son club actuel.

Cette saison, sa véritable première en Liga, le joueur de 21 ans développe lentement mais sûrement beaucoup de ses grandes aptitudes, notamment la conduite de balle. Comme ce dimanche 17 septembre, face au FC Séville (1-1), avec une récupération depuis le milieu de terrain et une contre-attaque éclaire avant de pousser Alex Telles à la faute à l’entrée de la surface sévillane et au carton jaune.

Si un tel développement prendra forcément du temps, le joueur bénéficie de la confiance d’Unai Emery. L’entraîneur du Sous-Marin Jaune, qui joue pour gagner tous les matchs possibles, privilégie le développement de son jeune joueur qu’il a titularisé dans cinq des six premières journées de Championnat, en dépit de son faible rendement sur le plan statistique (1 but, 1 passe décisive en 10 matchs).

« Il est en train de grandir et il faut voir son apport, reconnaît Emery. Parfois, il doit bouger dans les lignes (trouver des espaces), mais je compte sur lui car son apport est très élevé s’il s’agit de se donner défensivement, de mettre la pression ou de conduire la balle. Aujourd’hui, il a trouvé de très bons espaces. Il doit avoir plus d’expérience devant les buts et cela s’apprend. Il s’installe mais il lui manque un petit pas. »

