Après sa première convocation, appelé en renfort en novembre 2020, Formose Mendy fera son retour dans la tanière. Le joueur d’Amiens qui a profité des blessures des titulaires habituels pour retrouver l’équipe première du Sénégal se dit prêt à saisir sa chance.

Formose Mendy a été appelé dans une liste de 29 joueurs dont sept nouveaux pour les matchs amicaux que le Sénégal doit jouer contre la Bolivie, le 24 et contre l’Iran le 27 du même mois de septembre. Le défenseur polyvalent joint par wiwsport a manifesté sa joie de figurer dans cette liste. « J’ai vécu ma convocation avec beaucoup de fierté et de contentement. Ce que le sélectionneur a dit sur moi lors de la conférence m’a rassuré. Mais, c’est à moi de prouver pourquoi il a confiance en moi pour ne pas le décevoir aussi » a déclaré le Sénégalais formé à l’académie Darou Salam.

S’il prend l’aventure comme un élan à sa carrière internationale, Formose Mendy compte bien saisir sa chance. « Je vais en équipe nationale pour apprendre mais pour gagner ma place aussi. S’il me donne l’opportunité, je saisirai pleinement ma chance. Le discours du coach a toujours été le même. Il compte sur tout le monde et chacun doit prouver qu’il a sa place dans l’équipe. Nous sommes tous en sélection pour gagner nos places et bien représenter le Sénégal. Et je me sens prêt », ajoute le jeune joueur de 21 ans.

wiwsport.com