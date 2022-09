Vainqueurs respectifs des tournois UFOA-A chez les U15 et U20, les équipes sénégalaises ont été récompensées, hier vendredi, lors de la cérémonie de présentation des trophées. Le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor, a donné une prime de performance de 300 mille FCFA aux U15 et 1,5 million FCFA aux U20.

«Après les primes des Lions locaux à hauteur de 2.500.000 FCFA pour chacun, nous avons décidé de récompenser les Lionceaux. Pour les U20, qui ont gagné ce tournoi zonal, on leur a individuellement octroyé des primes de motivation de 1,5 million FCFA« , a déclaré Me Augustin Senghor, le président de la FSF, non sans préciser que les primes auraient pu être plus importantes.

Pour les U15, vainqueurs du tournoi UFOA-A au Liberia, la prime individuelle d’encouragement s’élève à 300 mille FCFA, le président de la FSF, s’est félicité des performances des Lionceaux.

Avec Stades