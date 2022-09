En conférence de presse ce vendredi, Pape Gueye est revenu sur sur faible temps de jeu à l’OM cette saison.

Arrivé l’été 2020, Pape Alassane Gueye n’est pas encore un incontournable dans le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Et pour cette saison, l’ancien milieu de terrain du Havre AC devra encore faire face à une forte concurrence et des choix du nouvel entraîneur Igor Tudor. D’autant plus qu’en neuf matchs, il n’a été titulaire qu’à deux reprises. Mais, le Champion d’Afrique de 22 ans n’a pas de problème avec cela, bien au contraire.

« Tout joueur veut jouer tous les matches. La concurrence est saine, on s’entend tous bien. Cela fait progresser tout type de joueur. Je suis arrivé à Marseille avec ce challenge. Je sais que chaque année il va y avoir de bons joueurs à mon poste. Cette concurrence me fait progresser. J’apprends de tout le monde. Je reste concentré. Le coach peut faire appel à toi, 5, 10, 15 min. Tout le match. Le coach fera ses choix, on respectera. Moi, je répondrai présent », a t-il avoué en conférence de presse.

