Le sélectionneur des Lions de la plage, Mamadou Diallo, a réagi sur le tirage de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer, prévue du 21 au 28 octobre prochain, au Mozambique. Le technicien sénégalais estime que son équipe sera prête pour défendre son titre.

«Il n’y a plus de petite équipe en Coupe d’Afrique. Donc, je pense qu’il faut être prêt, tout en sachant que nous allons au Mozambique pour défendre notre titre. Pour dire vrai, nous ne craignons aucune équipe, mais nous les (équipes) respectons. Je crois que c’est l’essentiel», soutient Mamadou Diallo.

Le sélectionneur des Lions s’attend à un niveau relevé de la com pétition. «Quand on voit notre poule, il y a l’Égypte, Madagascar et l’Ouganda. Il n’y a pas de petite équipe. Maintenant, il faut se donner à fond pour défendre notre titre de champion d’Afrique», répète-t-il.

Avec Stades