Après un bon début de saison, Dijon d’Omar Daf broie désormais du noir et vient concéder son quatrième revers de la saison à Bordeaux ce samedi (1-2).

Battu lors de ses trois dernières sorties, Dijon n’a pu stopper la série à Bordeaux, avec une défaite 2-1, pour le compte de la 9e journée de Ligue 2.. Les Dijonnais ont cédé à la 88e minute, avant des arrêts de jeu, où ils auraient pu obtenir un penalty. Au classement, la formation du Sénégalais Omar Daf recule un peu plus et occupe provisoirement la dixième place du Championnat. À la fin du match, le technicien est revenu sur ce nouveau revers.

« Notre entame de match a été difficile, Bordeaux a poussé. Il n’y a pas penalty pour Bordeaux. En seconde mi-temps, ça a été beaucoup mieux, on a joué plus haut. Sur la fin de match, il y a un penalty pour nous. Après le premier quart d’heure, on a commencé à être dangereux, mais le penalty les met devant. En ce moment, c’est plus difficile en termes d’efficacité et de résultat. Je regrette les faits de jeu qui nous ont pénalisés. A un moment donné, il faut juste nous respecter. »

C'est terminé au Matmut Atlantique… Après avoir égalisé et bousculé Bordeaux en seconde période, le #DFCO a été puni à quelques minutes de la fin. Résumé, photos et réactions de #FCGBDFCO (2-1) à venir sur https://t.co/WE1BWdKNs7. pic.twitter.com/RingHvJ9WH — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 17, 2022

