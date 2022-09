Porté par Iliman Ndiaye, Sheffield United est allé s’imposer samedi à Preston (2-0) et prend plus d’avance en tête de la Championship.

Impérial depuis plusieurs semaines, Sheffield United poursuit son bonhomme de chemin en Championnat. En déplacement au Deepdale Stadium ce samedi après-midi à l’occasion de la 11e journée de Championship, les Blades ont assuré contre Preston North End en s’imposant 2 à 0 pour ainsi signer une quatrième victoire consécutif en Championnat.

Dans cette rencontre, les filets ont tremblé après 40 minutes de jeu. Et c’est Iliman Ndiaye qui est passé par là pour son cinquième but de cette saison. Puis à la 75e minute, Oli McBurnie a mis fin au suspense. Ainsi, avec ce nouveau succès, Sheffield United reste leader de Championship et prend 3 points d’avance sur Norwich, tenu en échec par West Brom (1-1).

The Blades go marching on! 🔥 pic.twitter.com/rIueFORVRn — Sheffield United (@SheffieldUnited) September 17, 2022

