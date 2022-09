Avec un Sadio Mané encore muet, le Bayern Munich continue de connaître des difficultés en Championnat et encaisse à Augsbourg, ce samedi, sa première défaite de la saison (0-1).

Au Bayern Munich, la réalité du milieu de semaine n’est plus celle du week-end. Vainqueur du FC Barcelone en Ligue des Champions mardi (2-0), le club bavarois a mordu la poussière ce samedi. En déplacement à la WWK Arena pour y défier Augsbourg à l’occasion de la 7e journée de Bundesliga, les hommes de Julian Nagelsmann ont été battus sur la plus petite des marges (0-1).

Muet lors de ses quatre derniers matchs, Sadio Mané était titulaire pour cette rencontre. Mais en dépit de ses nombreux efforts, l’ancien joueur de Liverpool n’aura encore réussi à se démarquer, mis à part avec un carton jaune récolté à la 38e minute pour accumulation de fautes, avant de céder sa place à l’attaquant camerounais Erick Maxim Choupo-Moting à la 78e minute.

Avec cette première défaite de la saison, le quatrième match sans victoire en Championnat, le Bayern Munich se déclasse au classement et n’est plus que provisoirement quatrième. La trêve internationale arrive sans doute au bon moment pour Julian Nagelsmann et ses hommes. D’autant plus que l’entraîneur est déjà questionné dans son travail. Il faudra se reprendre à la reprise.

