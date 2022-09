Face à la presse, Aliou Cissé a dévoilé une liste de 29 joueurs pour démarrer la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur d’expliquer que la liste est concoctée « dans des situations un peu compliquées ».

« De ce groupe, il y aura des incertitudes. On attendra lundi pour faire le point, c’était important de convoquer et d’être dans une certaine continuité tout en ouvrant l’équipe nationale à d’autres garçons » a déclaré d’emblée Aliou Cissé. Le grand absent est sans doute Saliou Ciss qui n’a toujours pas de club, un critère décisif pour convoquer un joueur selon le technicien qui explique ses choix notamment les nouveaux venus.

Mory Diaw

C’est un nouveau joueur qui vient d’arriver, il joue à Clermont. Un nouveau gardien qui évoluait en Suisse l’année dernière.

Noah Fadiga

Il a été réclamé par le grand public. On a pris le temps d’y réfléchir et de le laisser grandir. Mais du fait aussi que tout notre côté droit est décimé, ce qui a précipité un peu son arrivée en Equipe Nationale. C’est un garçon pétri de talents, nous lui souhaitons la bienvenue.

Formose Mendy

C’est une convocation officielle. Il était venu mais c’était pour compléter notre groupe à l’époque donc je peux dire que c’est sa première sélection. C’est un garçon qui connaît l’Equipe Nationale qui a joué en U20 et U23.

Moussa Niakhate

Cela fait un bon bout de temps qu’on parle de lui. Je crois que le moment était venu de le faire venir. C’est un garçon qui est blessé et nous espérons que ce week-end-là, il jouera. Il fera partie de ces joueurs dont on fera le point, lundi, pour voir s’ils pourront faire partie de ce stage-là ou pas.

Ismail Jakobs remplace Saliou Ciss

C’est un nouveau joueur aussi. Du fait que sur notre côté gauche aussi, Saliou n’a pas encore de club. On ne l’a pas pris parce qu’on a fait du cas par cas. Parce qu’il y a des garçons qui n’ont pas de clubs et d’autres qui n’ont pas de temps de jeu. Selon moi, un joueur qui n’a pas de club ne peut pas prétendre à être sélectionné. Nous espérons que le cas de Saliou Ciss sera réglé dans les prochaines semaines.

Pathé Ciss

Vu les performances qu’il fait dans ce début de saison, nous pensons qu’il mérite d’être dans ce groupe. Depuis l’année dernière nous le suivons. Mais ces bons résultats depuis le début de la saison confirment qu’il est un garçon qui a de la qualité.

Nicholas Jackson

Il fait un très bon début de saison et a joué au Casa Sport, que l’on connaît. Il est capable de jouer excentré gauche ou droit comme en pointe. Un joueur qui est dans la percussion et la prise davantage. Il rentre sur ce qu’on veut faire et on voulait le voir.

