Après un arrêt d’une semaine en raison du décès de la Reine Elisabeth II, la Premier League faisait son come-back ce vendredi soir avec notamment un entre deux promus à savoir Nottingham Forest et Fulham. Un duel remporté au City Ground par les Cottagers malgré le bon début de match des Reds.

En effet, Forest a ouvert le score dès la 11e minute grace à Awoniyi et a mené jusqu’à la mi-temps. Mais, sans Cheikhou Kouyaté du côté de Nottingham, Fulham a tout retourné en début de seconde période par l’intermédiaire d’Adarabioyo (54e), Palhinha (57e) puis Harrison Reed (60e). O’Brien a réduit l’écart (77e).

Avec cette défaite, Forest reste 19e.

It ends in defeat at The City Ground. pic.twitter.com/snLzzPbUk8

— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 16, 2022