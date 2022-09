L’ancien international français, né au Sénégal Patrice Evra, clamant son amour pour l’Afrique, regrette d’avoir joué pour la France.

Sélectionné à 81 reprises sous le maillot des Bleus, l’ancien joueur de Manchester United a regretté son choix de défendre les couleurs de l’équipe nationale de France en lieu et place de son pays natal, le Sénégal. En déplacement au Ghana, Patrice Evra affirme qu’il aurait dû choisir de jouer pour les Lions.

« Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale et parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France. Mais j’ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique », a déclaré l’ex footballeur de 41 ans, dans des propos rapportés par Sports Brief.

Avant d’ajouter que « l’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français ; quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme Sénégalais. Mon rêve est de changer l’image de l’Afrique. Je veux vraiment, à travers mes réseaux sociaux, que cette génération sache qu’elle peut réussir dans son propre pays. »

wiwsport.com