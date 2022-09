Grand absent lors de la CAN 2021 et des éliminatoires de la Coupe du Monde, Krepin Diatta fait son retour sur la liste des joueurs convoqués en Équipe Nationale du Sénégal.

Il est de retour ! Krepin Diatta fera partie du groupe des Lions qui vont entamer la préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le joueur de 23 ans revient de loin avec une blessure qui l’a mis hors-jeu lors du premier sacre du Sénégal sur le continent. En effet, la dernière apparition du milieu offensif avec les Lions remonte à novembre 2021. Le Sénégal disputait les éliminatoires de la Coupe du Monde.

Depuis une grave blessure au genou gauche (ligaments croisés antérieurs) nécessitant même une opération l’a éloigné des pelouses durant un bon moment. Neuf longs mois, où le monégasque a tenu bon et tel un phénix, il renaît de ses cendres. Avec Monaco, depuis son retour, il totalise 10 matchs toutes compétitions confondues et 1 but inscrit en Ligue 1.

Suffisant pour se battre et trouver une place pour la campagne au Qatar. Il faut le dire, Krepin Diatta a toujours fait partie des plans de Cissé. Technique et percutant, son absence a toujours été souligné lors des matchs du Sénégal. Il compte 24 matchs disputés en Équipe Nationale pour 2 buts inscrits.

