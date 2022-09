Depuis 2020, le nom de ce joueur est cité sur la liste des binationaux à convoquer. Ismail Joshua Jakobs, 23 ans, né en Allemagne d’un père sénégalais, a finalement choisi le Sénégal.

Ils seront deux Monégasques dans le groupe d’Aliou Cissé. À côté de Krépin Diatta, un autre jeune talent Ismail Jakobs. En 2020, il était encore loin du Sénégal et plus proche de l’Allemagne où il a été formé et a découvert la vie professionnelle. D’ailleurs, Jakos a joué avec la Manschafft U21. Avant le tournoi de septembre, il réagissait ainsi sur le sujet Sénégal. « S’ils me contactaient ce serait peut-être le moment pour moi de réfléchir dessus. Je peux dire que je commence à imaginer ce que serait. Mais je n’ai aucun contact avec la fédération, donc la réflexion n’a pas encore commencé pour le moment ». Pour montrer que les choses avancent vite en football, il n’a suffi que deux ans pour que les choses changent et qu’une relation se noue entre Jakobs et le Sénégal.

En avril passé, suite à son transfert à Monaco, le joueur a fait une passe décisive à l’ancien défenseur et capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal qui n’a pas raté le but. Ismail Jakobs a ouvertement déclaré sa flemme à la tanière de Cissé. «Selon moi, le Sénégal est la meilleure équipe africaine, elle l’a d’ailleurs prouvé en remportant la dernière CAN. Jouer pour cette sélection serait une belle et grande opportunité aussi mais la question ne s’est toujours pas posée concrètement. Si le sélectionneur du Sénégal (Aliou Cissé, ndlr) vient me voir, ce sera un vrai sujet mais pour l’instant ce n’en est pas un ». 5 mois, plus tard, il est sur la liste d’El Tactico qui prépare la Coupe du Monde.

Une bonne pioche pour remplacer Saliou Ciss

Âgé de 23 ans, c’est un joueur polyvalent. Même s’il ne joue qu’exclusivement de nos jours dans le couloir gauche, dans le passé Jakobs a eu à jouer comme défenseur central ou milieu de terrain. Sa venue en équipe nationale est sans doute liée avec l’absence de Saliou Ciss qui, sans club, est zappé par Aliou Cissé. Ce dernier va beaucoup compter sur sa nouvelle recrue pour ces matchs amicaux mais aussi ultérieurement pour la Coupe du Monde. Cissé mise beaucoup sur le jeu des couloirs notamment gauche avec Sadio Mané à servir en haut.

Une concurrence avec Ballo-Touré ?

Une bonne vitesse, une bonne accélération et de l’endurance, ce sont souvent les critères requis pour les arrières qui doivent savoir défendre même si le plus souvent, leurs atouts offensifs font qu’ils nous plaisent plus. Jakobs en a et l’a souvent démontré. Cette saison, il n’est pas le numéro un à son poste mais réussi à tirer profit de sa polyvalence. Il compte 6 matchs disputés en Ligue 1 dont 2 qu’il a disputés en 90 minutes comme arrière gauche et milieu gauche. Pour le reste, il grignote du temps de jeu comme lors des deux derniers matchs de Monaco avec 5 minutes disputées au total sur 2 matchs dont il a pris part.

Ce même manque de temps de jeu est notoire pour son rival à ce poste. Fodé Ballo-Touré peine à trouver du temps de jeu à l’AC Milan depuis la saison passée. D’ailleurs, pour ce nouvel exercice, il n’a joué qu’un seul match en août passé pour 15 minutes. Il n’est clairement pas dans les plans du club italien qui a cherché à le vendre durant le mercato en vain. Face à Jakobs, il a un sérieux concurrent. D’autant plus que le Champion d’Afrique n’avait pas convaincu lors de la CAN ni lors des matchs en juin passé comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.

wiwsport.com