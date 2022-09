À quelques jours du début du rassemblement des Lions, Youssouf Sabaly souffre d’une blessure musculaire et ne sera pas présent lors des deux prochains matchs du Real Betis. Il est incertain pour l’Equipe Nationale.

Après Bouna Sarr, opéré de son genou gauche et qui déclare officiellement forfait pour la Coupe du Monde, Edouard Mendy et Ismaïla Sarr, respectivement touchés à un genou et à la cheville, c’est au tour de Youssouf Sabaly de faire un détour par l’infirmerie. Le latéral droit de 29 ans est blessé et son entraîneur confirme son forfait pour les deux prochains matchs du Real Betis.

« Il a un problème musculaire, a déclaré Manuel Pellegrini en conférence de presse ce mercredi. Il ne sera donc pas présent (pour la réception du Ludogorets Razgrad jeudi en Ligue Europa). En principe, je pense qu’il sera absent lors des deux prochains matchs. La trêve internationale arrive, donc, nous verrons avec son temps d’indisponibilité et si nous pourrions le récupérer dans ces 15 jours. »

Une bien mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé. Vendredi 16 septembre, le sélectionneur des Lions publiera sa liste pour les matchs amicaux entre la Bolivie et l’Iran, et le nom de Youssouf Sabaly devrait forcément y figurer et qu’il pourrait rejoindre le rassemblement afin de constater sa blessure. Cependant, El Táctico pourrait faire sans les services de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

