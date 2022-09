Il aura survolé le Tournoi Ufoa/A, qui a pris fin ce dimanche en Mauritanie, avec au bout le sacre des Lionceaux U20 face à la Gambie et une qualification à la prochaine Can. Samba Diallo, c’est de lui qu’il s’agit, termine meilleur buteur et surtout meilleur joueur de la compétition. Le coach des Lions locaux, Pape Thiaw, apprécie le talent du jeune attaquant.