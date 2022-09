Après la victoire en Ligue des Champions contre le FC Barcelone, l’entraîneur du Bayern Munich a réagi aux dernières prestations de Sadio Mané. Julian Nagelsmann en veut plus de la part de l’attaquant sénégalais.

Mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, le Bayern Munich accueillait le FC Barcelone. Dominés à l’Allianz Arena par des Catalans inefficaces en attaque, les Allemands s’en sont très bien sortis en réussissant à concrétiser leurs deux véritables occasions en buts pour ainsi s’imposer sur la marque de 2 à 0.

Un résultat qui permet à Sadio Mané et ses partenaires de prendre seuls la tête du Groupe C. Mais lors de cette rencontre, l’attaquant sénégalais de 30 ans, titulaire pour la neuvième fois en dix matchs avec le Bayern Munich, n’a pas su tirer son épingle du jeu et a même été remplacé à la 70e minute, visage crispé. L’entraîneur a parlé de lui et de ce qu’il veut vraiment voir .

« C’est tout à fait normal en tant que nouveau venu, qui doit bien sûr encore s’adapter à certaines procédures un peu différentes de celles de Liverpool. J’ai déjà dit au cours de la semaine que j’aimerais qu’il fasse davantage certaines choses. Peut-être moins chercher le ballon ou les coéquipiers, et essayer d’être un peu plus sûr de lui. Mais nous sommes très heureux de l’avoir et il mettra son empreinte sur notre jeu », a déclaré Nagelsmann.

Arrivé cet été de Liverpool, Sadio Mané a démarré son aventure avec le Bayern Munich en trombe en marquant cinq buts sur ses six premiers matchs. Mais le Champion d’Afrique connaît son premier trou en Bavière puisqu’il reste sur quatre matchs consécutifs sans marquer, et son apport dans le jeu reste à désirer, en dépit d’avoir retrouvé une position d’ailier gauche face au FC Barcelone.

