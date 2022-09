Longtemps dominateur sans jamais réussir à trouver la faille, Tottenham, sans Pape Matar Sarr, s’est incliné dans les tous derniers instants contre le Sporting Portugal ce mardi (0-2).

Dominateur mais un peu moins inspiré offensivement, Tottenham a vécu un mardi de Ligue des Champions qui sera difficile à oublier. Sans Pape Matar Sarr, qui ne figurait pas sur la feuille de match d’Antonio Conte, les Spurs ont longtemps fait souffrir le Sporting Portugal avant de s’incliner improbablement par 2 à 0 en fin de match.

Les Portugais ont ouvert le score à la 90e minute grâce à Paulinho avant de doubler la mise quelques instants plus tard par l’intermédiaire d’Arthur Gomes. Deux superbes buts qui mettaient complètement Tottenham à terre et qui permettaient au Sporting Portugal de prendre seul la tête du Groupe D avec six points.

