L’international sénégalais Bouna Sarr a subi ce mardi une intervention médicale suite à sa blessure au tendon rotulien. Une opération qui l’éloignera des pelouses pour une durée de plusieurs mois. Le latéral droit du Bayern s’est confié après cette étape douloureuse de sa carrière.

Contraint de déclarer forfait pour la prochaine coupe du monde qui se jouera au Qatar, le Bavarois souffrait d’une blessure au tendon rotulien et a décidé de se faire opérer. Une opération réalisée ce matin s’est avérée être un succès. Le joueur de 30 ans a tenu a adressé un message à l’endroit des supporters sénégalais et bavarois.

« Je tenais juste à vous dire que l’opération s’est très bien passée. Je dirais que c’est une chose importante en moins de faite, mais surtout une chose en moins dans ma tête qui me permettra d’aller de l’avant.

Je ne saurais comment vous exprimer ma déception d’être éloigné des terrains pendant ces mois à venir, mais surtout celle de devoir rater une coupe du monde », déclaré le champion du Sénégal.

Il ajoute : « Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais après déjà de longs mois de réflexion j’ai pu comprendre qu’elle serait la plus sage mais surtout la plus raisonnable pour la suite de ma carrière. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont déjà envoyé de nombreux messages. Un grand merci également au Dr Alfredson et à toute son équipe médicale qui ont su prendre soin de moi. On se donne RDV dans quelques mois…! À bientôt Bavarois. À bientôt Gaïndés. Toujours positif car Dieu aime les patients » a posté le joueur sur son compte Instagram, visité par wiwsport.

