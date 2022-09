Absent à l’entraînement de Chelsea ce mardi, Édouard Mendy souffre au genou et ne jouera pas contre le RB Salzbourg ce mercredi.

Quelques jours après sa nomination sur le banc de Chelsea, Graham Potter enregistre déjà une bien mauvaise nouvelle. Absent de l’entraînement collectif des Blues ce mardi à la veille de la réception du Red Bull Salzbourg en Ligue des Champions, Édouard Mendy est en effet touché à un genou.

Présent en conférence de presse cet après-midi, l’ancien entraîneur de Brighton a confirmé que son portier international sénégalais ne sera pas pas de cette partie, sans donner plus de précisions. On devrait donc attendre les prochains jours pour en savoir un peu plus sur l’état physique d’Edou, et si Aliou Cissé doit s’inquiéter.

wiwsport.com