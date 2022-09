Invaincu depuis la deuxième journée, Sheffield United a décroché une troisième victoire en Championnat de D2 d’Angleterre ce mardi soir. En déplacement au Liberty Stadium pour le compte de la 10e journée de Championship, Iliman Ndiaye et ses partenaires l’ont emporté dans les arrêts de jeu contre Swansea.

Avec ce succès, les Blades conservent la première place du classement en prenant notamment provisoirement quatre points d’avance sur leur dauphin Norwich, qui accueillera Bristol City ce mercredi. À noter qu’Iliman Ndiaye était bien titulaire face aux Swans avant de céder sa place à la 82e minute.

A last minute winner and the Blades take all three points!! pic.twitter.com/NUu9l9qWw5

— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 13, 2022