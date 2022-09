La Confédération africaine de Football (CAF) informe que le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer est prévu le vendredi 16 septembre, à 09h00, avec une diffusion en direct via les plateformes numériques de la CAF.

La compétition aura lieu entre le 21 et le 28 octobre 2022 au Mozambique. La CAN réunit 8 équipes réparties en deux groupes de quatre. Les formations qualifiées sont le pays hôte, le Mozambique (finaliste de l’édition 2021), le Sénégal (vainqueur des trois éditions successives 2016, 2018 et 2021), le Nigeria (3ème en 2015, finaliste en 2016 et 2018), l’Ouganda (demi finaliste en 2021), Madagascar (vainqueur en 2015), le Malawi, l’Égypte (3ème en 2016 et 2018) et le Maroc (3ème en 2021).

Avec Stades