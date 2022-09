Quelques heures après la finale du tournoi de l’UFOA/A des moins de 20 ans, remportée pour le Sénégal devant les Gambiens, les dirigeants ont procédé au tirage au sort de la compétition réservée cette fois-ci aux U17 ans qui se jouera également en Mauritanie.

Le tirage au sort du tournoi de l’union des fédérations ouest-africaines de football des moins de 17 ans a été effectué cet après-midi en Mauritanie. Cette compétition qualificative pour la prochaine coupe d’Afrique des nations de cette catégorie aura lieu chez nos voisins à Nouakchott du 1er au 10 octobre prochain. L’équipe nationale sénégalaise dirigée par Serigne Saliou Dia est logée dans la poule B en compagnie du Cap Vert et du Mali. Le Sénégal est vainqueur de la dernière édition sous la houlette de Malick Daf.

Les protégés de Serigne Saliou Dia en regroupement depuis plusieurs mois tenteront de suivre les pas des Lions Juniors, qualifiés pour la Can U20 et vainqueurs du tournoi de la même catégorie avec Malick Daf.

L’autre poule est composée de la Mauritanie, le pays hôte, de la Sierra Leone et du Liberia. Six nations sont en lice, seuls les deux finalistes seront qualifiés à la prochaine CAN U17, prévue en Algérie en 2023.

Tournoi UFOA A U17 Algérie 2023/ Du 1er au 10 octobre à Nouakchott. pic.twitter.com/QwnoYG9quS — Sow Amadou Sow (@AmadouS87872509) September 12, 2022

