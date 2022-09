Alors qu’il ne s’était pas encore prononcé sur son sort depuis son éviction sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel est monté au créneau pour signifier son désarroi. 19 mois après son arrivée dans le club londonien, le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 a été sonné par son départ. L’ancien coach du Paris Saint-Germain s’est dit touché au point de trouver de la peine à écrire ce message de remerciements à l’endroit des supporters et son staff.

« C’est l’une des déclarations les plus difficiles que j’ai jamais eu à écrire – et c’est celle que j’espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté que mon temps à Chelsea soit terminé. C’est un club où je me sentais chez moi, tant professionnellement que personnellement. Merci beaucoup à tout le staff, les joueurs et les supporters de m’avoir accueilli chaleureusement dès le début. La fierté et la joie que j’ai ressenties en aidant l’équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront gravées dans ma mémoire pour toujours. Je suis honoré d’avoir fait partie de l’histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur », s’est prononcé Thomas Tuchel sur son compte Twitter, ce dimanche soir.

Pour rappel, Thomas Tuchel est arrivé sur le banc de Chelsea à l’hiver 2021 alors que Frank Lampard venait d’être débarqué. Malgré des premiers mois réussis couronnés par des sacres en C1, en Supercoupe d’Europe et en Coupe du monde des Clubs, les problèmes extra sportifs de Chelsea survenus en février dernier et qui visaient l’ancien propriétaire, Roman Abrahmovic sont venus perturber l’élan de sa formation. La situation s’est détériorée jusqu’en ce début de saison notamment avec un bilan mitigé.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx

— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022