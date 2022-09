Alors que l’OM réalise un formidable début de saison, le cas Bamba Dieng divise toujours en interne. Baptiste Chaumier est revenu dans l’équipe sur la gestion du sénégalais par son entraineur, Igor Tudor.

Après un été mouvementé, Bamba Dieng est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Écarté par son entraîneur durant la préparation et depuis le début de la saison, l’international Sénégalais espérait se relancer en signant dans un autre club. S’il a été proche de signer à l’OGC Nice, l’échec de sa visite médicale et la fin des négociations entre l’OM et les Aiglons ont scellé le destin du buteur de 22 ans. Dans l’édition du jour de L’Équipe, Baptiste Chaumier déplore le manque d’humanité du club et de son entraîneur vis-à-vis du jeune attaquant marseillais. Il estime que la gestion humaine du dossier a été de bout en bout catastrophique.

« Le cas Bamba Dieng a été le fil rouge de l’été. Tudor n’était pas fan, la direction voulait forcer l’attaquant à partir et la gestion humaine de ce dossier a été catastrophique. Le Croate, sur ce coup-là, a montré toute l’importance qu’il accordait au respect de sa hiérarchie. L’international sénégalais, qui est finalement resté et n’a toujours pas disputé un match, a craqué plusieurs fois, jusqu’aux larmes dans le vestiaire« , Baptiste Chaumier dans les colonnes du journal L’Équipe, rapporte footballclubdemarseille.

wiwsport.com