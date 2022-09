Le remplaçant de Ansoumana Diadhiou sur le banc des sudistes pour cette édition de Ligue des champions de la CAF, Demba Ramata Ndiaye est revenu sur la victoire du Casa Sports ce dimanche face à la Jeunesse Sportive de Kabylie.

Ce dimanche le stade Lat Dior de Thiès abritait l’acte 1 de la double confrontation entre le Casa Sports et le JS Kabylie, comptant pour le premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF. Un duel remporté par les coéquipiers d’Alioune Badara Faty sur une réalisation de Yaya Sane (1-0). À la fin de cette, Demba Ramata Ndiaye, bien qu’il soit satisfait du résultat, en revanche, il est moins emballé sur le contenu.

«Le talent ne suffit pas, même si c’est la rampe de performance, il faut l’envie pour mener au déclic. Et elle était tellement énorme qu’il leur arrivait de confondre vitesse et précipitation. Sur les ballons à l’entrée de la surface, un homme du milieu s’est à chaque fois engouffré en y mettant de la puissance. Ce qui ne rime pas avec la précision. Pareil sur les côtés où on a mis un milieu/défenseur pour faire avec l’absence de Mouctar Ndiaye. Cette envie de trop bien faire les a bloqués. Ils pouvaient faire mieux. Si c’était au Bac, je leur donnerai mention passable”, a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il se penche ensuite sur la manche retour qui se jouera le week-end prochain en Algérie. « Ils étaient nombreux derrière, c’est clair qu’ils sont venus pour défendre. Au retour, ils ne feront pas ça. Ils vont libérer des espaces et le Casa Sports est à l’aise dans ce sens », précise Demba Ramata Ndiaye. Pour la pression du match, le technicien affirme que son équipe a fait un énorme progrès en ce sens. « La sensation du match à l’extérieur est développée chez le Casa. Cela ne nous perturbe pas. Quelle que soit la tension, on s’y préparera », ajoute-t-il. Il affirme également que le club fanion de la Casamance tâchera de trouver un plan B pour se préparer en conséquence. « Nous sommes tranquilles. Nous allons très bien voyager. On a un préparateur mental depuis deux ans. Avec eux, on a un plan B pour passer un séjour tranquille. Avant le match, on les a interpellés à ce niveau (penalty). Sur le fait de tomber facilement dès qu’ils mettent le pied. Il n’y a pas de VAR. »

