Pour le nouvel attaquant de la Salernitana, l’Equipe Nationale du Sénégal ne doit pas perdre lors de la Coupe du Monde la recette qui lui a permis de remporter la CAN.

Vainqueur de sa première Coupe d’Afrique des Nations l’hiver dernier au Cameroun, l’Equipe Nationale du Sénégal s’apprête à disputer la phase finale de la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Un rendez-vous durant lequel la bande à Aliou Cissé sera très attendue. Conscient de cela, Boulaye Dia (25 ans, 17 sélections, 2 buts), invité ce lundi de l’émission « Football Show » sur beIN SPORTS, estime qu’il faudra maintenir l’ambiance de groupe qui a réussi lors de la CAN.

« C’était magnifique (de remporter la CAN), la première pour le pays. Franchement, on a écrit l’histoire. Mais ce qu’il faut retenir c’est qu’on a fait plein de fois de petites réunions de groupe. Entre joueurs, on a évoqué le fait de ne pas avoir d’états d’âme, de tout donner, que l’on joue ou pas. Il fallait qu’on reste soudés pour (pouvoir) aller au bout. C’était le plus important. Pour la Coupe du Monde, on va rester sur la même optique et puis on verra », a déclaré le Champion d’Afrique.

