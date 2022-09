Réintégré dans le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng était absent hier lors de la victoire des Phocéens (2-1) lors de la 7e journée de la Ligue 1. Son coéquipier Pape Gueye a donné des nouvelles de l’attaquant.

On en sait un peu plus sur ce que vit actuellement Bamba Dieng suite à l’échec de son transfert lors du mercato d’été. Et c’est son compatriote Pape Gueye qui en parle. Auteur d’une bonne prestation face à Lille hier, le milieu de terrain faisait face à la presse en zone mixte.

« Comment va Bamba Dieng? » Son coéquipier en club comme en Equipe Nationale a remercié le journaliste pour avoir posé cette question. Puis de répondre : « Bamba il va bien, il a vécu un moment très compliqué, moi je suis très proche de lui, mais il est solide et j’espère qu’il va retrouver cette équipe car il est très important pour le collectif et l’OM » rapporte le Phocéen.

Il ne reste plus que deux matchs à jouer pour Marseille avant d’observer une pause pour la trêve internationale. Les dernières chances du joueur de 22 ans pour cette saison 2022-2023 pour ainsi avoir du temps de jeu avant la publication de la liste d’Aliou Cissé pour la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Pape Gueye a aussi réagi sur le bon début de saison de son club. Pas de défaite après 7 journées disputées : « On est à Marseille, on sait que cela va très vite. On reste concentré match après match. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. On essaie de donner le maximum. On travaille ce qui fait aujourd’hui on est bien ».

