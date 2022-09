Défait (1-0) ce dimanche sur la pelouse de Lat Dior de Thiès par le Casa Sports, JS Kabylie s’appuiera sur le match retour qui se jouera le week-end prochain pour remettre les pendules à l’heure et décrocher sa qualification pour le deuxième tour préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF.

En conférence de presse après cette rencontre dominée (1-0) par le Casa Sports sur une seule réalisation de Yaya Sane, Moalla Wassim, l’entraineur de Kabylie, très déçu du résultat, annonce les couleurs du match retour. A l’entendre, les joueurs de Demba Ramata Ndiaye devront s’attendre à un duel retour qui sera âprement disputé en Algérie face.

« Premièrement félicitations pour le Casa Sports pour leur victoire. C’est un match qui se joue sur deux manches, il y a le match aller où malheureusement on n’était venu pour faire un résultat positif, mais il y aura une deuxième manche qui sera dans une semaine en Algérie. Donc on va jouer notre carte et nos chances pour essayer de gagner ce match et surtout de se qualifier. Le penalty raté a complètement changé le scénario du match. On maîtrisait bien le match, on a eu des occasions et même après le penalty on a eu des occasions. Malheureusement leur but est venu sur une phase où on n’a pas pressé le porteur du ballon » a-t-il déclaré au micro de wiwsport.

Avant d’ajouter : « Mais on reste toujours déterminé. On va tout faire pour remporter le match retour et se qualifier pour le prochain tour Il n’y a pas eu de percussion sur les côtés car l’arrière gauche est blessé. Mais il n’y a pas eu non plus un gros volume de jeu de la part des deux équipes. On est confiant sur ce qu’on est en train de faire. La pression est liée au résultat en championnat. Le match retour sera le déclic pour JSK. »

wiwsport.com