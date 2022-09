Nommé sélectionneur de l’Equipe Nationale U23 en avril dernier, Demba Mbaye a dévoilé sa première liste pour un stage au Maroc durant la prochaine trêve internationale. Au micro de la FSF, la tacticien revient sur cette convocation et évoque ses objectifs avec cette sélection.

Sur la liste des 23 joueurs convoqués (voir ici)

Ce n’est jamais facile de sélectionner ou choisir. Quand on choisit, on exclut, et c’est un peu difficile. Mais nous avons procédé de façon méthodique. Nous avons utilisé diverses plateformes qui nous ont permis d’avoir un suivi statistique des joueurs. On a donc tracé l’ensemble des joueurs sénégalais en mesure de répondre à une convocation. Et à notre grande surprise, il y a eu beaucoup de joueurs.

Nous avons passé quasiment trois mois à recueillir des données pour présenter une première liste qui me paraît cohérente. Sans doute, certains diront qu’il manque un tel joueur. Mais il faut savoir qu’en sélection, le travail consiste à choisir les joueurs qui peuvent répondre aux attentes par rapport au niveau de jeu.

Seulement cinq joueurs locaux…

? Il y a de très bons joueurs dans le Championnat local et je connais leur qualité. Cependant, notre travail est de répondre à certaines exigences, notamment celle de l’efficacité et la capacité à atteindre des objectifs. Ce n’est pas un critère de sélection de regarder qu’il y a seulement cinq joueurs locaux. Le plus important est d’être Sénégalais. Moi, je ne fais pas différence entre les joueurs locaux et les expatriés.

Les deux matchs amicaux contre le Maroc…

Ce sont deux matchs pour se préparer pour les prochaines échéances (les qualifications pour la prochaine CAN U23 qui se jouera au Maroc). L’objectif de ce stage est de rassembler les joueurs évoluant à l’extérieur. Ça va nous permettre de créer une dynamique de groupe et les évaluer. On aura des exigences bien précises par rapport à ces joueurs. Les contacts qu’on a eus avec eux montrent qu’ils sont contents, fiers et déterminés de venir en sélection.

Sur la moyenne d’âge des joueurs…

Il y a une réglementation. Ce sont des joueurs qui sont nés dans la tranche d’âge 2001, 2002, 2003 voire 2004 et 2005. C’est une catégorie un peu compliquée. Certains d’entre eux sont déjà titulaires dans les Championnats professionnels en Europe et en Afrique. Il va falloir trouver un point pour juguler l’ensemble des exigences pour que les joueurs puissent y retrouver et fourni collectivement un effort commun.

Sur ses défis avec l’Equipe Nationale U23…

Mes défis avec cette sélection U23 ? C’est une catégorie sensible. C’est celle qui va nous permettre de construire la génération d’après. C’est très important et très intéressant. C’est aussi motivant. En termes d’ambitions, nous devons clairement regarder loin, de faire de très bons matchs au Maroc. Après, nous avons deux tours de qualification à une CAN. I

l faudra bien étudier notre adversaire, le Burkina Faso ou la Gambie. Ce seront des matchs très disputés, mais nous sommes prêts. C’est un enjeu majeur pour le Sénégal que de se qualifier pour la CAN puis pour les Jeux Olympiques. Nous devrons donc être très pragmatiques en abordant les matchs un par un. Il faudra que nous soyons déterminés dans chaque match. Il faudra créer une identité de jeu.

wiwsport.com