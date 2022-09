Avec le Bayern Munich, Sadio Mané peine à marquer des buts ces temps-ci. Alors que l’animation offensive du club est critiquée, le directeur sportif a fait une sortie pour parler de l’attaque et renouveler sa confiance à l’efficacité à Mané.

En effet, Sadio Mané n’avait plus marqué depuis le 31 août passé en Coupe d’Allemagne. Trois matchs se sont disputés sans qu’il puisse faire trembler les filets, une victoire en Ligue des Champions et deux matchs nuls en Bundesliga. « Il y a eu deux matchs qui ne se sont pas déroulés comme il l’avait imaginé. Sadio celui qui se critique le plus, je ne doute pas qu’il jouera encore mieux » a fait savoir Hasan Salihamidzic.

Les deux points en Bundesliga alors que le Bayern pouvait battre Stuttgart et Union Berlin ont été fortement critiqués par les fans et observateurs du football allemand. Ce qui a encore encensé les rumeurs sur l’arrivée d’un autre attaquant jouant au poste de 9. Le directeur sportif a confirmé qu’il l’avait cherché, mais « n’en avait pas trouvé ». Mais Hasan Salihamidžhic fait également confiance à « quelques joueurs qui devraient grandir dans l’effectif » – dont Sadio Mané. « Nous avons huit joueurs pour quatre postes. Au final, il faut voir ce que le marché a à offrir et nous n’avons trouvé personne qui soit meilleur que ce qui était déjà dans notre équipe ».

Il compte au moins un but sur toutes les compétitions dont le Bayern est en lice. Il compte à son actif 5 buts en 9 matchs disputés.

