Une nouveauté pour le Ballon d’Or 2022

Après le Trophée Yachine (qui récompense le meilleur gardien) et le Trophée Kopa (qui récompense le meilleur jeune joueur), une 3e distinction individuelle s’est ajoutée l’an dernier dans le cadre du Ballon d’Or. Robert Lewandowski, à défaut de s’offrir la récompense suprême, était reparti avec le trophée du Buteur de l’année, en étant tout simplement le meilleur buteur de l’année.

Le groupe L’Equipe a changé le nom de la récompense en Trophée Müller, pour rendre hommage à Gerd Müller, le buteur record du Bayern et de la sélection allemande dans les années 70. Le Trophée Müller sera ainsi remis au joueur qui a marqué le plus de buts avec son club et son équipe nationale durant la saison écoulée. Ce sera de nouveau Lewandowski, auteur de 50 buts avec le Bayern et 7 avec la Pologne.

🌕✨ The Müller Trophy awards the best striker who scores most goals for his club and his national team in offcial games during the previous season.

Gerd Müller was one of the best German players of his generation, he won the 1970 Ballon d’Or#ballondor pic.twitter.com/vu1VDFUF7O

