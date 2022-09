Le défenseur sénégalais retrouve son ancien club, le Borussia Dortmund, samedi en début d’après-midi en Bundesliga (13h30 GMT).

Abdou Diallo, qui a réalisé ses débuts avec le RB Leipzig mardi dernier en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk, s’apprête à affronter son ancien club, ce samedi en début d’après-midi (13h30 GMT), au Red Bull Arena. Le défenseur sénégalais a porté les couleurs du Borussia Dortmund durant la saison 2018-2019.

Avec le BVB, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a joué 38 matchs et marqué un but. Il a également été vice-champion d’Allemagne en 2019. Ses retrouvailles avec la formation d’Edin Terzić s’annonce donc spéciales. D’autant plus qu’il est titulaire pour la première du nouvel entraîneur du RB Leipzig Marco Rose.

