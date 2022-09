Le Sénégal se rapproche de la finale de cette édition de l’UFOA/A des moins de 20 ans ainsi que la prochaine Coupe d’Afrique des nations de cette catégorie. Les Lionceaux mènent à la pause face à la Mauritanie (2-0).

Au terme d’une excellente période, les protégés de Malick Daf devancent la Mauritanie sur le tableau d’affichage, en demi-finale du tournoi de l’UFOA/A des moins de 20 ans. Pape Amadou Diallo a trouvé la faille dès la quatrième minute de jeu sur une somptueuse passe de Pape Demba Diop. Samba Diallo, le capitaine, est auteur du second but. Le Sénégal est donc à 45 minutes de la finale de cette compétition et d’une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans.

#UFOA/A -20 : Quelle passe et la finition ohhh 🔥🥰 Le sénégal avec MALICK Daf c’est du football régal 🔥❤️⚽️. Le Lionceaux mènent face à la Mauritanie (2-0) pic.twitter.com/KIr9DnVdpK — Bijou Ndiaye 🇸🇳🇧🇫 (@AnthaBijou) September 9, 2022

