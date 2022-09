Entre les Championnats de France et les footballeurs sénégalais, il y a une romance qui résiste au temps. En Ligue 2 cette saison, le Sénégal sera de très loin la première diaspora étrangère la plus représentée.

Alors que le Championnat de France de Deuxième Division, la Ligue 2 BKT version 2022-2023 a débuté depuis plus d’un mois (7 journées disputées) et que le mercato estival a pris fin il y a une semaine, la liste des joueurs sénégalais sous contrat dans l’antichambre de l’élite du football français est maintenant officielle. Pour cette saison, ils seront 36 joueurs, répartis dans 16 clubs différents.

Seules quatre formations à savoir le Stade Malherbe de Caen, Valenciennes, Annecy et Rodez ne comptent pas de « Sénégalais » dans leur effectif. Évidemment, à Caen, il y a les présences des Franco-sénégalais Ibrahima Cissé et Lamine Cissé. Tout comme à Annecy, qui compte dans ses rangs Ibrahima Baldé et Bissenty Mendy. Le FC Metz (6) et Grenoble (5) sont les plus accueillants.

De saison en saison, le contingent de joueurs sénégalais dans la Ligue 2 française ne cesse d’impressionner, et dépasse ceux d’autres grandes nations du football mondial. Depuis la saison 2013-2014 jusqu’aujourd’hui, le Sénégal a toujours trusté à la première place des nations étrangères les mieux représentées en Ligue 2, mais n’a jamais atteint le nombre 30.

Si bien que le Pays de la Terranga dispose aujourd’hui un nombre inédit de joueurs évoluant dans le Championnat et dépasse de très loin ses poursuivants. Avec 36 joueurs, le Sénégal est loin devant la Côte d’Ivoire (16), l’Algérie (14), le Maroc (12) ou encore le Mali (12).

Les 36 joueurs sénégalais en Ligue 2 cette saison (2022-2023)

Au FC Metz : Ibrahima Niane, Lamine Gueye, Cheikh Sabaly, Ababacar Lo, Ousmane Ba, Amadou Dia Ndiaye

A Grenoble : Mamadou Diarra, Pape Meissa Ba, Souleymane Cissé, Olivier Boissy

A Dijon : Moussa Konaté, Idrissa Camara, Zargo Touré, Ousseynou Thioune

A Sochaux : Abdallah Ndour, Joseph Lopy, Franck Kanouté, Rassoul Ndiaye

A Bastia : Mamadou Camara, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye

A Amiens : Formose Mendy, Papiss Demba Cissé

Au Havre : Arouna Sanganté, Jamal Thiaré

A Saint-Etienne : Ibrahima Wadji, Boubacar Fall

Au Pau FC : Henri Saivet, Massamba Ndiaye

A Quevilly-Rouen : Issa Soumaré, Christoppe Diedhiou

A Nîmes : Moussa Koné

A Niort : Amadou Sagna

A Paris FC : Youssoupha Ndiaye

A Bordeaux : Aliou Badji

A Guingamp : Donatien Gomis

A Laval : Pape Djibril Diaw

