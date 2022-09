Longtemps dans les tunnels, Henri Saivet a retrouvé ses sensations de footballeur sous les couleurs de Pau FC. Absents dans la Tanière depuis 2019, à 32 ans Saivet ne compte pas renoncer à l’équipe nationale du Sénégal. Dans un entretien avec Record, Saivet entend se battre pour emmener Aliou Cissé à l’intégrer dans son groupe pour le Mondial 2022.

» Mon objectif c’est naturellement d’être rappelé en équipe nationale et défendre les couleurs du pays. C’est ça mon but. Mais, ce sera impossible pour moi d’être appelé en sélection si je ne travaille pas il faut que je redouble d’efforts pour revenir en équipe nationale. La sélection ce n’est pas pour faire plaisir aux gens mais c’est du mérite. Il faut le mériter. Donc on va travailler dur pour être rappelé pour les prochaines échéances, la Coupe du monde et la coupe d’Afrique après. « , nous dit l’ex bordelais.

Bien qu’il soit absent de l’équipe nationale depuis 2019, voir son poste avec une concurrence accrue, le milieu sénégalais répond : » Je n’ai pas peur de la concurrence. Au contraire, la concurrence, elle est importante dans ce football que nous voulons faire. Moi, ça ne m’a jamais fait peur. Ça va plutôt aider l’équipe à être encore plus forte, parce que tout le monde va se pousser mutuellement. Tant mieux s’il y a de la concurrence »

Wiwsport avec Record