Désireux de bien entamer sa campagne de Ligue Europa, le FC Sheriff Tiraspol a réussi en allant s’imposer largement à Nicosie devant l’Omonia (3-0). Les Moldaves ont pu compter sur un but de Mohamed Diop.

Pour son premier match de la saison en Ligue Europa, le FC Sheriff Tiraspol a fait les choses à grand en s’imposant contre l’Omonia Nicosie sur la marque de trois buts à rien. Les Moldaves, largement dominateurs, l’ont emporté grâce à des buts de Rasheed Ibrahima Akanbi (2e), Iyayi Believe (55e, s.p) et Mohamed Diop (76e).

Prêté par Kocaelispor jusqu’à la fin de cette saison, le milieu de terrain sénégalais de 21 ans est dans la lignée de ses performances depuis son arrivée dans le Championnat de Moldavie. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu, l’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur a déjà disputé un total de sept rencontres et marqué donc deux buts.

Et grâce à sa superbe partition contre l’Omonia et celle de ses coéquipiers, le FC Sheriff réussit une bonne entrée dans un Groupe E de Ligue Europa également composé de Manchester United et de la Real Sociedad. Le Sheriff accueillera d’ailleurs United lors de la prochaine journée. Les Anglais ont été battus par la Real Sociedad (0-1).

wiwsport.com