Entre l’objectif de qualification aux jeux olympiques (JO) de Paris 2024, les rames sénégalaises ne peuvent se permettre le moindre relâchement à la détection en direction des jeux olympiques de la jeunesses (JOJ) Dakar 2026. Le président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et de l’avion (FSCKA), Ady Arona Fall, en est très conscient.

» C’est en prélude à la qualification aux JO de Paris 2024. Cela fait presque deux ans que nous travaillons à ça avec nos athlètes, juste après les JO de Tokyo. Nos athlètes spécialisés en canoë et slalom ont tous participé aux différentes compétitions internationales. Pour preuve, il y a moins de 15 jours, ils étaient à Pau, en France, pour les besoins de la Coupe du monde.

Présentement, ils viennent de terminer ce week-end, en Espagne, la Coupe du monde de slalom. A partir du 15 septembre prochain, nos athlètes sont attendus à la Coupe du monde de l’étape de Londres afin d’y grappiller des points. Pour dire que nous continuons et bénéficions de l’appui du CNOSS. Nous en profitons pour remercier le Comité olympique qui nous a attribué 2 bourses dans son quota.

Une bourse entière pour Yves Bourhis pour sa préparation en France dans le même plan d’eau où vont se tenir les joutes en canoë-kayak des JO de Paris 2024, et l’autre bourse destinée à Combé Seck. Cette dernière bouge entre Paris et Dakar, et on espère lui trouver un centre dans les semaines à venir afin qu’elle puisse s’y préparer pour les JO de 2024.

Nous avons tous les atouts à notre disposition pour que l’on puisse décrocher la qualification olympique pour 2024. La Commission technique travaille à ça et le soutien du CNOSS est sans failles dans le sens où il nous a trouvé des partenaires avec Paris 2024 et l’INSEP de Paris. Des cadres ont pu être formés dans plu sieurs disciplines et le canoë-kayak sénégalais bénéficie de ces soutiens, en coaching et pour les athlètes. Nous remercions infiniment le ministère des Sports, soucieux de la qualification olympique de nos athlètes, qui a facilité le déplacement à ces Mondiaux. « , nous dit le président Ady Arona Fall dans Record.

Avec Record