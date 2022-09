L’entraîneur du Bayern de Munich, Nagelsmann, semble très satisfait de l’apport de sa nouvelle recrue Sadio Mané dans le jeu bavarois.

Titulaire face à l’Inter, un match remake de la finale de la Ligue des champions remportée par l’Inter le 22 mai 2010, Sadio Mané n’a pas certes marqué mais il a été très indispensable pour la victoire du Bayern. La recrue phare du Bayern Munich cet été, l’attaquant sénégalais est bien à la hauteur des attentes de Nagelsmann. Son rôle a été très important dans cette victoire contre l’Inter (2-0), indique-t-il, à la fin de la rencontre. « Il a un sens de jeu collectif qui a été très impactant dans l’animation offensive du Bayern ».



Julian Nagelsmann estime que la star sénégalaise, champion d’Afrique apporte un plus dans le jeu de la formation bavaroise. « Nous avons délibérément choisi un joueur comme Sadio (Mané) pour qu’on soit encore plus variable et qu’on puisse combiner« , a fait savoir, le technicien Allemand. Douze ans après, les Bavarois ont pris leur revanche grâce à Leroy Sané, impliqué sur les deux buts. Dans la foulée, les coéquipiers de Sadio Mané entament de la meilleure des façons cette Ligue des Champions.

wiwsport.com