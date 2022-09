Dans son programme de préparation pour le Mondial 2022, le Sénégal joue en amical la Bolivie et l’Iran. Deux matchs prévus en ce mois de septembre et qui devraient enregistrer de nouvelles têtes, en l’occurrence Ismail Jakobs, Nicolas Jackson et Moussa Niakhaté.

Le Sénégal disputera deux matchs amicaux contre la Bolivie, ce 24 septembre, et l’Iran, le 27, respectivement en France et en Autriche. Deux rencontres qui entrent dans le cadre de la préparation du Mondial 2022, au Qatar en novembre-décembre.

Forcément, la prochaine liste du sélectionneur, Aliou Cissé, est très attendue dans un tel contexte où trois mois nous séparent du début du Mondial, prévu le le 20 novembre prochain. Seulement, il ne devrait pas trop y avoir de changements majeurs dans le groupe qui a offert au Sénégal la première Can de son histoire.

En effet, dans cette liste qui devrait comprendre entre 26 et 27 joueurs, Le Quotidien a appris l’arrivée de quelques nouvelles têtes.

Parmi celles-ci, on parle de l’arrière gauche de l’As Monaco, Ismail Jakobs. Le Sénégalo-Allemand de 23 ans, haut de son 1,84 m dont le rêve a toujours été de porter les couleurs nationales, est pressenti pour figurer dans cette liste.

«Selon moi, le Sénégal est la meilleure équipe africaine, elle l’a d’ailleurs prouvé en remportant la dernière Can. Jouer pour cette sélection serait une belle et grande opportunité… Si le sélectionneur du Sénégal (Aliou Cissé) vient me voir, ce sera un vrai sujet, mais pour l’instant, ce n’en est pas un», avait déclaré le coéquipier de Krépin Diatta, à Goal, repris par Wiwsport.

Un autre nom est avancé, c’est celui de Nicolas Jackson (21 ans). Annoncé depuis quelque temps dans la presse, l’attaquant de Villarreal et ancien du Casa Sports, qui est en pleine bourre, pourrait aussi honorer sa première sélection avec les Lions.

On prend presque les mêmes…

Enfin, le défenseur de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté, devrait lui aussi être dans la liste de Cissé. Touché aux ischio-jambiers et absent des pelouses depuis mi-août, l’ancien international Espoirs français (26 ans) et nouveau coéquipier de Cheikhou Kou­yaté avait récemment annoncé son choix de jouer pour le Sénégal.

Pour le reste, le technicien sénégalais devrait faire con­fiance au même groupe qui a remporté la Can 2021 et qui a réussi, dans la foulée, à se qualifier pour le Mondial une troisième fois. Une sorte de continuité prônée par Aliou Cissé pour maintenir l’ossature de l’équipe et conserver une certaine dynamique de groupe.

La liste attendue pour le 16 septembre

Qu’en est-il des joueurs en manque de temps de jeu ? Sur ce chapitre, le sélectionneur ne va pas déroger à ses principes, en faisant confiance à la bande à Abdou Diallo, Saliou Ciss, Bamba Dieng et autres.

D’ailleurs, «El Tactico» avait adopté la même démarche lors de la dernière Can, en faisant confiance à des joueurs sans compétition. On connaît la suite, avec Nampalys Mendy qui a été l’un des meilleurs Sénégalais au Cameroun.

A noter que la publication de la liste est attendue pour le 16 septembre prochain, a appris Le Quotidien.

Le Quotidien