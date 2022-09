L’un des grands artisans du succès du Sénégal face à la Guinée en éliminatoires pour le championnat d’Afrique des nations, Jean Louis Diouf s’est confié à wiwsport, déclarant qu’ils ont mis toute leur force dans ce projet dans le but de relever le plus haut possible le football local sénégalais.

Entretien.

Comment avez-vous vécu la qualification ?

C’était clair pour tout le monde depuis le début. L’objectif était de se qualifier pour le prochain Chan. Le Sénégal est resté bien longtemps sans participer à cette compétition. C’était injuste et le football sénégalais qui ne méritait pas ça. Nous avons fait énormément de sacrifices pour y aller. Nous avons même passé la Tabaski en sélection, vous pouvez imaginer notre détermination. Mais aussi, il faut aussi saluer l’engagement de nos dirigeants qui n’ont ménagé aucun effort pour nous mettre dans de très bonne condition. L’équipe était en Algérie, en Afrique du Sud, en Turquie juste pour faire une bonne préparation.

Le but matinal encaissé par le Sénégal ne vous a pas coupé le moral, pourquoi ?

Non, ce but encaissé ne pouvait nullement nous faire paniquer. Vous savez pourquoi ? Parce qu’on ne voyait que la qualification. On était assez motivé pour remonter n’importe quel score. Après ce but, nous n’avons pas baissé les bras, au contraire l’équipe s’est montrée plus ambitieuse.

Encore une prouesse du Sénégal aux tirs au but, qu’est-ce qui explique cela ?

Nous nous sommes préparés dans tous les aspects. Ce n’est pas uniquement sur les tirs au but. Fallait nous voir en action pour comprendre, on s’entraînait comme des fous. C’était même difficile de trouver le sommeil après certaines séances d’entraînement. Nous avons juste récolté ce qu’on a semé. Nous n’avons jamais douté. Nous avons travaillé très dur pour mériter cette qualification, pour davantage mettre en valeur notre football local.

Qu’est-ce que la présence d’Aliou Cissé vous a apporté ?

Que du positif vraiment. Aliou Cissé est le meilleur entraîneur africain du moment, donc sa présence dans la tanière ne peut procurer que de belles choses. Il a tenu un discours qui nous a davantage galvanisés. Franchement, on était contents de le voir. C’était une motivation de plus.

Que représente cette qualification ?

Bonheur et fierté, nous sommes restés 11 longues années sans disputer le championnat d’Afrique des nations. Donc nous nous pouvons qu’être fiers de cette qualification. On y a rêvé en tant que jeune et aujourd’hui on l’accomplit en tant que joueur et grand artisan.. Mais comme je l’ai dit avant, nous nous sommes battus pour relever le niveau du foot local sénégalais. C’était notre principal objectif.

Jean va-t-il disputer le prochain CHAN en Algérie où son rêve est de trouver un club ?

Rires, nous sommes en pleine réflexion. Nous attendons les bonnes propositions pour pouvoir ensuite faire notre choix. Je pense qu’on n’a plus rien à prouver au Sénégal. J’ai presque tout gagné individuel comme collectif. Maintenant, notre objectif est de trouver un bon contrat pour pouvoir continuer notre rêve à l’extérieur.

wiwsport.com