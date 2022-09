Actuels leaders du groupe B avec 7 points au compteur, les Lionceaux presque assurés de disputer les demi-finales du tournoi de l’UFOA/A des moins de 20 ans joueront la dernière journée contre son voisin la Gambie. L’objectif est de consolider leur place.

Invaincue dans le tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, l’équipe nationale de cette catégorie disputera son dernier match de poule ce mardi vers les coups de 18h00 GMT au stade Olympique de la Mauritanie. Les jeunes joueurs de Malick Daf affronteront l’autre invaincue de cette compétition, la Gambie, actuelle deuxième du groupe B avec le même nombre de points.

Même si la qualification en demi-finales de ces deux équipes n’est pas encore officielle, poursuivie par la Guinée, elles y seront en cas de match nul. Cependant si l’une des deux équipes remporte ce duel sur un score large, le vaincu devra prier pour un résultat négatif de la Guinée qui compte 4 points et se frottera au Liberia déjà éliminé. Pour rappel, des deux premières équipes au classement valideront leurs qualifications en demi-finales de cette compétition et affronteront respectivement la Mauritanie et le Mali, qualifiés du groupe A.

