Après avoir démarré son aventure londonienne en trombe, Kalidou Koulibaly connaît des difficultés avec Chelsea depuis quelques semaines. Fabio Capello a tenté d’expliquer la baisse de régime du Lion.

Arrivé de Naples où il était incontestable et incontesté pendant 8 saisons, Kalidou Koulibaly, venu pallier notamment les départs d’Andreas Christensen et surtout d’Antonio Rüdiger, est très attendu à Chelsea. Mais en ce début de saison, le sénégalais éprouve de grandes difficultés, à l’instar de plusieurs de ses coéquipiers et de son équipe qui ne vit pas le meilleur début de saison possible.

Le Champion d’Afrique reste encore dans l’ombre de son talent et de ses performances habituelles. Après avoir fait deux bons premiers matchs, le joueur de 31 ans est désormais dans la difficulté en Premier League. En résulte son expulsion contre Leeds United le 21 août. Pour Sky Italia, l’ancien milieu de terrain italien Fabio Capello a tenté d’expliquer les premières semaines difficiles de Koulibaly à Chelsea.

« Je voudrais parler des difficultés de Koulibaly à Chelsea. A Naples, il faisait tout par lui-même. Ses problèmes dépendent maintenant de la vitesse avec laquelle ils jouent en Angleterre. C’est la même vitesse que celle utilisée par l’Udinese pour donner du fil à retordre à la Roma. C’est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, nous les Italiens », a déclaré l’ancien entraîneur de l’AC Milan ou encore du Real Madrid.

