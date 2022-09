Le talent ne meurt jamais ! Longtemps dans les tunnels, Henri Saivet a retrouvé ses sensations de footballeur sous les couleurs de Pau FC. Son deuxième but sur coup franc en est la parfaite illustration.

C’est le troisième but de Henri Saivet sur ses trois derniers matchs disputés. Le milieu de terrain sénégalais qui a rejoint Pau FC, pensionnaire de la deuxième division française, cet été, est en feu. Après avoir marqué son premier but sous les couleurs de son nouveau, il y’a quelques jours, Henri Saivet buteur à nouveau sur coup franc à Caen a récidivé ce soir face à Saint-Etienne. Le Lion est auteur d’une somptueuse réalisation sur coup franc, son deuxième cette saison. Et qui porte son compteur à trois réalisations. Admirez !

Uff, hacé lo que quieras Henri Saivet! Clavó dos goles de tiro libre en 10 minutos, en el fútbol francés. 🥵🇨🇵⚽pic.twitter.com/4pKEwaaAMt — Fodboldworld (@fodboldword) September 5, 2022

