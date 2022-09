Les GUBA Awards sont institués pour célébrer, reconnaître et soutenir les entreprises et les individus en Afrique et dans la diaspora africaine. Et l’engagement du dirigeant sénégalais pour le développement économique de l’Afrique à travers la BAL mérite toute l’attention des GUBA Awards.

«Les efforts d’Amadou pour développer le basket-ball et la NBA à travers l’Afrique ont été extraordinaires. Cette initiative historique améliorera non seulement le jeu en Afrique, mais offrira également de nouvelles opportunités dans les médias, la technologie et les infrastructures sur le continent», a déclaré le PDG et fondateur de GUBA Enterprise, Dentaa Amoateng MBE.

La Basketball Africa League est la première ligue masculine de basketball en Afrique. La ligue se compose de douze équipes de clubs à travers le continent. En tant que président de la BAL, Amadou Gallo Fall a dirigé le lancement de la ligue historique en mai 2021 et définit sa vision et sa stratégie pour les années à venir. Il supervise les activités commerciales et de basket-ball de la ligue, dirigeant ses efforts pour construire un écosystème complet de basket-ball en Afrique.

Les GUBA Awards de cette année sur le thème «Ndabaga – Drumbeat of Dreamers and Legends» visent à célébrer un héros historique au sein des communautés rwandaise et africaine. Avec le thème choisi, les prix s’efforcent de transmettre le pouvoir de la détermination et de la concentration. L’histoire de Ndabaga est une clé de voûte du folklore rwandais représentant la bravoure et la détermination.