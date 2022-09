Le milieu de terrain sénégalais, Pape Matar Sarr annoncé partant pour un prêt en Italie, est finalement resté à Tottenham. Une décision précise suite de la blessure du milieu de terrain Rodrigo, confirme un proche du joueur interrogé par l’APS. Pour lui, son entraineur souhaitait voir l’international sénégalais récolter plus de temps de jeu.

« Avec la blessure de (Rodrigo) Betancur, le coach (Antonio Conte) a décidé de ne plus le laisser aller à Cremonese (élite italienne) », a expliqué la même source. Elle a fait savoir que Conte qui voulait l’envoyer en Italie pour qu’il puisse avoir du temps de jeu chez un entraîneur avec lequel il partage « beaucoup de choses notamment sur le plan tactique ».

« Il a été obligé de revoir ses plans avec cette blessure de son milieu de terrain argentin, a ajouté la même source. Selon elle, en l’envoyant en Italie « le coach des Spurs voulait s’assurer qu’il aura du temps de jeu et va grandir tactiquement avec un technicien qui partage ses convictions ».

« Maintenant, Pape Matar (Sarr) doit se battre pour s’imposer dans cet effectif et il a été d’ailleurs inscrit en Ligue des champions’, a-t-elle indiqué. Le proche du jeune international titularisé lors des deux derniers matchs des Lions contre le Bénin (3-1) et le Rwanda (1-0) en éliminatoires de la CAN 2023, a révélé qu’il a été approché des cadres des Spurs comme le gardien Hugo Lloris.

« Ce dernier l’a encouragé à se battre et croire en ses qualités de se faire une place », a-t-il dit, citant le gardien français qui aurait aussi demandé à l’international sénégalais sa situation en sélection du Sénégal. Présent à la CAN 2021 où il n’est entré en jeu qu’une fois contre le Burkina Faso (3-1), l’ancien joueur du FC Metz, a été salué par le sélectionneur national après sa titularisation lors du match contre le Bénin en juin dernier évoquant « sa complémentarité avec Youssouf Sabaly sur le côté droit ».

Le natif de Thiès (ouest), élu cette année meilleur jeune espoir de la Confédération africaine de football (CAF), a signé en août 2021 un contrat de six ans avec les Spurs qui l’avaient prêté dans la foulée au FC Metz.

wiwsport.com