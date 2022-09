Son transfert à Chypre en provenance de Paris FC a surpris plus d’un. Moustapha Name, le milieu international sénégalais a décidé de quitter le Paris FC cet été pour rejoindre le Pafos FC, dans le championnat chypriote.

Quelques jours après le départ de l’international sénégalais, l’entraîneur du PFC, Thierry Laurey est revenu sur ce transfert, juste avant le match contre Bordeaux, au micro de beIN Sports. Pour lui, Moustapha Name voyait que son départ.

« Il lui restait un an de contrat. Et ensuite c’est un garçon qui voulait partir à tout prix, donc il a fait le forcing pour quitter le club, parce qu’il avait une offre qui était plus que très intéressante. C’est toujours difficile de vouloir conserver quelqu’un quand il a en tête de partir. Ça a plus contribué au fait qu’on a pris deux milieux de terrain d’expérience cette année : on a estimé qu’on ne pouvait pas se mettre en travers de son ambition », ajoute-t-il.

